Gwiazdy żegnają Pawła Królikowskiego. Te najbardziej wzruszające słowa są od aktorów "Rancza": "Będziesz ze mną do końca życia"

Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat. Śmierć znanego i cenionego aktora wstrząsnęła środowiskiem aktorskim. Wzruszające wpisy żegnające Pawła Królikowskiego umieściła w mediach społecznościowych nie tylko rodzina, ale również aktorzy, którzy mieli okazję pracować z gwiazdorem. Przez wiele lat grał w serialu "Ranczo", a teraz najbliżsi przyjaciele we wzruszających słowach pożegnali Pawła Królikowskiego. Widać, że aktor cieszył się ogromną sympatią! Wystarczy przeczytać te słowa...

Ilona Ostrowska, która z Pawłem Królikowskim stworzyła doskonały duet w serialu "Ranczo" pożegnała aktora wzruszającymi słowami i opublikowała sms, który od niego otrzymała:

Za wspólne chwile Pawłowi Królikowskiemu podziękowała m.in. Elżbieta Romanowska, która poznała aktora na planie "Rancza", a potem ich drogi zawodowe wielokrotnie się zetknęły:

Króliczku ! Nie będzie czarno-białych zdjęć bo nie takim Cię zapamiętam . Poznaliśmy się podczas kręcenia Rancza , śpiewaliśmy razem w duecie w Jak oni śpiewają , potem pracowaliśmy razem na planie Twojej Twarzy i W rytmie serca . To był dla mnie niezwykle inspirujący czas ! Poczucia humoru , dystansu do siebie i świata niejedna osoba mogła Ci pozazdrościć . Będzie mi brakowało wspólnych dyskusji o życiu , żartów ,śmiechu i rozmów o teatrze . Wierze głęboko ze jeszcze kiedyś razem zaśpiewamy i zagramy i choć mówienie i myślenie o Tobie w czasie przeszłym sprawia ból to w głębi serca uśmiecham się szeroko do wspomnień które będę zawsze pielęgnować . Nie powiem żegnaj tylko Do Zobaczenia Króliczku 🖤🐰🖤

Krótkie, ale wymowne słowa zamieścił też Artur Barciś:

Wzruszające wpisy opublikowała też Katarzyna Zielińska, Anna Oberc, Katarzyna Cichopek, Anna Dereszowska, Katarzyna Cichopek czy Anna Mucha.

O talencie i życzliwości Pawła Królikowskiego wspominają też dziennikarze i prezenterzy:

Gdy przychodził do @pytanienasniadanie, jeszcze przed startem rozmowy, poza kamerą, opowiadał co z moim udzialem ostatnio widział lub słyszał, i co mu się podobało. A na deser dorzucał jeszcze moje cytaty. Żebym wiedział, jak on to co mówi poważnie traktuje. Aktorem był znakomitym, a człowiekiem wybornym Tyle razy umawialiśmy się na prywatne pogaduchy, ale jak to w tym biznesie bywa, czasu wiecznie jak na lekarstwo. Paweł Królikowski #rip 🖤 napisał Tomasz Kammel.