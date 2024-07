5 z 10

Amerykański aktor Jeffrey Dean Morgan zasłynął rolą w serialu "Chirurdzy". Daleko mu więc do Javiera Bardema, który grał u Almodovara, braci Coen i - co najważniejsze - został uhonorowany Oscarem. Nie mówiąc o tym, że jest mężem Penelope Cruz. Dorobek ich różni, a twarze? Poznajecie, który z nich wystąpił w ostatnim Bondzie? (podpowiemy - ten z prawej:) to Javier Bardem)