Zawody AZTORIN Kite Challenge 2019 w Rewie

Rewa, jako jeden z najlepszych spotów do uprawiania kiteboardingu w Polsce, a nawet na świecie, i tym razem okazała się świetnym wyborem do organizacji kolejnego przystanku Pucharu Polski. Czyste i zadbane plaże gminy Kosakowo zapełniły się w ostatni weekend lipca turystami, którzy przez cały czas śledzili to, co działo się w strefie zawodów.

Zawodnicy i zawodniczki wystartowali w trzech konkurencjach: Freestyl’u, Kite Foilu oraz Twin Tip Racingu. Konkurencja Twin Tip Racing U 14 rozgrywana jest w grupie wiekowej do lat 14, aby zachęcić i zmotywować młodych zawodników do startu w zawodach. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał Polski Związek Kiteboardingu, który odpowiada za regulamin i przepisy współzawodnictwa.

Wśród kibiców pojawiły się także dobrze znane widzom gwiazdy, na czele z Anną Oberc, Marcinem Korczem oraz Sylwią Nowak. Zobaczcie, jak celebryci poradzili sobie podczas treningów w szkółce VIP. Dla niektórych z nich był to pierwszy kontakt z tym sportem!