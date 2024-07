Gwiazdy na premierze książki Szymona Hołowni i Marcina Prokopa "Wszystko w porządku. Układamy sobie życie"

1 z 6

Wczoraj duet Marcin Prokop i Szymon Hołownia spotkał się z dziennikarzami w celu promocji książki "Wszystko w porządku. Układamy sobie życie". Telewizyjni bracia opowiedzieli o tym jak powstawała książka opisująca życie na dwóch różnych planetach, na których postanowili nieco posprzątać, posegregować odkurzone graty i podzielić się ze światem tym, co odkryli.

Prokop nie mógł uwierzyć, że Hołownia naprawdę lubi to, do czego się tu przyznaje, że lubi. W książce jeden z autorów ujawnia, na co wydał pierwsze ukradzione pieniądze, drugi zdradza, co lubi robić po godzinie 22.

Historii z życia dziennikarzy chętnie posłuchały trzy gwiazdy - Anna Popek, Beata Sadowska i pogodynka Maja Popielarska.