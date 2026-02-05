Gwiazdy na premierze "Dalej jazda 2". Różowa Julia Wieniawa, Pazurowie...
W Warszawie odbyła się premiera filmu „Dalej jazda 2”, która przyciągnęła tłumy gwiazd. Małgorzata Rożniatowska, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa z uśmiechem pozowały na czerwonym dywanie. Kto jeszcze się pojawił?
5 lutego 2026 roku w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Dalej jazda 2", która zgromadziła liczne grono gwiazd i celebrytów. Czerwony dywan tętnił życiem, a fotoreporterzy nie mogli oderwać wzroku od zjawiskowych stylizacji gości.
Wydarzenie przyciągnęło nie tylko przedstawicieli obsady, ale również osobistości znane z telewizji i kina. Uwagę wszystkich skupiły Małgorzata Rożniatowska, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa, które zaskoczyły wyborem kreacji.
Małgorzata Rożniatowska, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa w centrum uwagi
Małgorzata Rożniatowska, odtwórczyni głównej roli Elżbiety w filmie "Dalej jazda 2", zdecydowała się na elegancki czarny zestaw. Jej stylizacja składała się z welurowej bluzki z dekoltem oraz luźnych spodni. Całość uzupełniały kolczyki z piórami oraz rękawiczki, które nadały kreacji unikatowego charakteru.
Anita Sokołowska postawiła na odważne połączenie krótkiej sukienki w kolorze szarym z obszerną skórzaną kurtką ozdobioną zwisającymi paskami. Stylizację dopełniły klasyczne szpilki, które podkreśliły nogi aktorki.
Julia Wieniawa zdecydowała się na różową suknię wieczorową. Jej kreacja miała wyraźne rozcięcie eksponujące nogę, a uzupełnieniem looku był mocny makijaż z różowymi policzkami.
Kto jeszcze pojawił się na premierze filmu "Dalej jazda 2"?
Na premierze nie zabrakło także innych znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród gości pojawili się Maria Winiarska i Wiktor Zborowski, prezentujący się jako zgrana para aktorska. Pojawili się również Andrzej Sołtysik, Emilia Dankwa oraz Cezary i Edyta Pazurowie, którzy chętnie pozowali do zdjęć.
Na wydarzeniu obecny był także Marian Opania, który razem z Małgorzatą Rożniatowską wciela się w główną rolę w filmie. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.
Cezary Pazura i Edyta Pazura na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Anita Sokołowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Małgorzata Rożniatowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Małgorzata Opczkowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Julia Wieniawa na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Julia Wieniawa na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Emilia Dankwa na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Wiktor Zborowski i Maria Winiarska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"
Wiktor Zborowski i Zofia Zborowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"