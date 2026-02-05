5 lutego 2026 roku w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Dalej jazda 2", która zgromadziła liczne grono gwiazd i celebrytów. Czerwony dywan tętnił życiem, a fotoreporterzy nie mogli oderwać wzroku od zjawiskowych stylizacji gości.

Wydarzenie przyciągnęło nie tylko przedstawicieli obsady, ale również osobistości znane z telewizji i kina. Uwagę wszystkich skupiły Małgorzata Rożniatowska, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa, które zaskoczyły wyborem kreacji.

Małgorzata Rożniatowska, Anita Sokołowska i Julia Wieniawa w centrum uwagi

Małgorzata Rożniatowska, odtwórczyni głównej roli Elżbiety w filmie "Dalej jazda 2", zdecydowała się na elegancki czarny zestaw. Jej stylizacja składała się z welurowej bluzki z dekoltem oraz luźnych spodni. Całość uzupełniały kolczyki z piórami oraz rękawiczki, które nadały kreacji unikatowego charakteru.

Anita Sokołowska postawiła na odważne połączenie krótkiej sukienki w kolorze szarym z obszerną skórzaną kurtką ozdobioną zwisającymi paskami. Stylizację dopełniły klasyczne szpilki, które podkreśliły nogi aktorki.

Julia Wieniawa zdecydowała się na różową suknię wieczorową. Jej kreacja miała wyraźne rozcięcie eksponujące nogę, a uzupełnieniem looku był mocny makijaż z różowymi policzkami.

Kto jeszcze pojawił się na premierze filmu "Dalej jazda 2"?

Na premierze nie zabrakło także innych znanych twarzy polskiego show-biznesu. Wśród gości pojawili się Maria Winiarska i Wiktor Zborowski, prezentujący się jako zgrana para aktorska. Pojawili się również Andrzej Sołtysik, Emilia Dankwa oraz Cezary i Edyta Pazurowie, którzy chętnie pozowali do zdjęć.

Na wydarzeniu obecny był także Marian Opania, który razem z Małgorzatą Rożniatowską wciela się w główną rolę w filmie. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Cezary Pazura i Edyta Pazura na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. Artur Zawadzki/East News

Anita Sokołowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. Artur Zawadzki/East News

Małgorzata Rożniatowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. Artur Zawadzki/East News

Małgorzata Opczkowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. VIPHOTO/East News

Julia Wieniawa na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. VIPHOTO/East News

Julia Wieniawa na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. VIPHOTO/East News

Emilia Dankwa na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

Emilia Dankwa, premiera filmu "Dalej jazda 2", fot. VIPHOTO/East News

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"

fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Wiktor Zborowski i Zofia Zborowska na premierze filmu "Dalej Jazda 2"