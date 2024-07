1 z 42

W Hali Sportowej na warszawskiej Woli odbył się pokaz najnowszej kolekcji Roberta Kupisza na Lato 2014. Samo miejsce było nieprzypadkowe, gdyż motywem wiodącym kolekcji był właśnie sport. Kupisz znany jest z zamiłowania do rzeczy wygodnych, do noszenia na co dzień. Dlatego kolekcja o niejednoznacznej nazwie "Fair Play" nie odstawała stylem od jego poprzednich projektów, które zyskały rzesze fanów wśród wielbicieli polskiej mody.

Projektant zażyczył sobie, aby zaproszone gwiazdy przyszły ubrane w sportowych butach. Dlatego w niecodziennym looku mamy okazję oglądać np. Anetę Kręglicką, Joannę Przetakiewicz czy Edytę Herbuś. Pasuje im taki look?

Jedna w szpilach przyszła Kasia Burzyńska. Czyżby nie dostała zaproszenia z informacją o dresscodzie?