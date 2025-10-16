Gwiazdy na modowym evencie w Warszawie. Płaszcz Maffashion to najlepsza propozycja na jesień!
Maffashion, Magdalena Stępień czy Agnieszka Kawiorska pojawiły się na otwarciu showroomu polskiej marki w Warszawie. Jesienne stylizacje gwiazd mogą być prawdziwą inspiracją dla wszystkich fanek mody. Zobaczcie zdjęcia!
- Redakcja
15 października marka DOLLINA oficjalnie otworzyła swój pierwszy showroom w Warszawie. Nowe miejsce znajduje się przy ulicy Mokotowskiej. To tam odbyła się prezentacja nowej kolekcji jesień/zima 2025, którą obejrzały polskie gwiazdy.
Gwiazdy na otwarciu prestiżowego showroomu!
Podczas otwarcia showroomu zaprezentowano nową kolekcję DOLLINA jesień/zima 2025. Jak podkreśla założycielka i projektantka marki, Dorota Gol, inspiracją dla projektów stała się Warszawa – dynamiczna, pełna kontrastów, gdzie tradycja przenika się z nowoczesnością. Stolica jest symbolem kobiety DOLLINY – silnej, eleganckiej i niezależnej.
W wydarzeniu wzięły udział znane postaci ze świata mody, influencerzy oraz dziennikarze. Wśród gości znaleźli się: Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, Magdalena Stępień, Agnieszka Kawiorska, Magdalena Antosiewicz oraz Łukasz Kędzior (Lukebook). Gości osobiście witała Dorota Gol.
Zobaczcie zdjęcia poniżej!
