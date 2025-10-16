Reklama

15 października marka DOLLINA oficjalnie otworzyła swój pierwszy showroom w Warszawie. Nowe miejsce znajduje się przy ulicy Mokotowskiej. To tam odbyła się prezentacja nowej kolekcji jesień/zima 2025, którą obejrzały polskie gwiazdy.

Gwiazdy na otwarciu prestiżowego showroomu!

Podczas otwarcia showroomu zaprezentowano nową kolekcję DOLLINA jesień/zima 2025. Jak podkreśla założycielka i projektantka marki, Dorota Gol, inspiracją dla projektów stała się Warszawa – dynamiczna, pełna kontrastów, gdzie tradycja przenika się z nowoczesnością. Stolica jest symbolem kobiety DOLLINY – silnej, eleganckiej i niezależnej.

W wydarzeniu wzięły udział znane postaci ze świata mody, influencerzy oraz dziennikarze. Wśród gości znaleźli się: Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, Magdalena Stępień, Agnieszka Kawiorska, Magdalena Antosiewicz oraz Łukasz Kędzior (Lukebook). Gości osobiście witała Dorota Gol.

Zobaczcie zdjęcia poniżej!

Agnieszka Kawiorska na otwarciu butiku DOLLINA, fot: mat. prasowe
Agnieszka Kawiorska na otwarciu butiku DOLLINA, fot: mat. prasowe
Maffashion na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Maffashion na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Magdalena Stępień na otwarciu showroomu DOLLINA, mat. prasowe
Magdalena Stępień na otwarciu showroomu DOLLINA, mat. prasowe
Magdalena Antosiewicz na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Magdalena Antosiewicz na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Dorota Gol, Łukasz Kędzior oraz Małgorzata Gurbała na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Dorota Gol, Łukasz Kędzior oraz Małgorzata Gurbała na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Dorota Michałowska na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Dorota Michałowska na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Dorota Gol i Łukasz Kędzior na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
Dorota Gol i Łukasz Kędzior na otwarciu showroomu DOLLINA, fot: mat. prasowe
