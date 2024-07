Gwiazdy na gali MTV Movie Awards 2015

1 z 9

Wielka impreza MTV Movie Awards 2015 w Nokia Theatre w Los Angeles zgromadziła całą plejadę największych światowych gwiazd. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Jennifer Lopez, Emily Ratajkowski, Scralett Johansson i Bella Thorne. Panie zaprezentowały się w seksownych i oryginalnych kreacjach odsłaniających ich wdzięki.

MTV Movie Awards jest jedną z najważniejszych imprez, podczas których wręczane są nagrody dla najlepszych filmów w ocenie publiczności. W tym roku najważniejszą nagrodę za film zdobył " The Fault in Our Stars". Nagrodę za najlepiej odegraną scenę przerażenia odebrała Jennifer Lopez, która po raz kolejny pokazała się w niezwykle seksownej stylizacji.