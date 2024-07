Gwiazdy na finale The Voice of Poland

1 z 13

W sobotni wieczór rozstrzygnięto ostatecznie piątą edycję The Voice of Poland. Muzyczne show zwyciężyła Aleksandra Nizio, już określana przez internautów jako "polska Adele". W programie pojawili się też goście specjalni - n.in. Margaret, Halina Mlynkova i Maryla Rodowicz. Fotoreporterom pozowały też zjawiskowe Edyta Górniak, Justyna Steczkowska oraz Magda Mielcarz. Każda z pań zaprezentowała się w zupełnie innej kreacji niż koleżanki, więc było na co popatrzeć.

