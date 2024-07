Gwiazdy na finale akcji Orzeł Może

1 z 21

Od 2 maja do 4 czerwca trwała akcja społeczna "Orzeł może" mająca na celu przekonanie Polaków do okazywania życzliwości, optymizmu i wiary we własne siły. Wczoraj finał wydarzenia miał miejsce w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Podczas finałowej gali zaprezentowana została kolekcja Agaty Uli Rzepniewskiej inspirowana akcją "Orzeł może". Na wybiegu w biało-czerwonych kreacjach w rolę modelek wcieliły się: Anna Popek, Monika Richardson, Ania Rusowicz, Beata Ścibakówna, Beata Tadla, Dorota Wellman, Grażyna Wolszczak i Anna Wendzikowska. Wszystkie zostały nagrodzone gromkimi brawami, szczególnie prowadząca "Dzień Dobry TVN", która rzuciła w kierunku publiczności czerwone boa.

Po części oficjalnej dla zaproszonych gości zaśpiewała Kayah. Głosem gwiazdy rozkoszowali się np. Klaudia Halejcio, Halina Mlynkova czy pogodynek Bartek Jędrzejczak.