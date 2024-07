1 z 20

Wczoraj w ramach Fashion Week Poland 2014 odbył się w Łodzi pokaz Joanny Klimas i to on przyciągnął jak na razie największą rzeszę celebrytów. Na wydarzeniu pojawiła się oczywiście córka projektantki Natalia Klimas, a także m.in. Ada Fijał, Zosia Ślotała, Ilona Felicjańska czy Edyta Herbuś. Nie zabrakło też najpopularniejszych blogerek - Maffashion, Jessiki Mercedes, Macademian Girl i Charlize Mystery. Kolejny raz fantazyjną stylizacją zaskoczył Michał Witkowski, który chyba już na poważnie pretenduje do miana "polskiej Lady Gagi".

Zobaczcie zdjęcia gości pokazu Klimas: