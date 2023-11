19 października w Hotelu Narvil Conference & Spa odbył się Wielki Bal Charytatywny „Piękna z Przesłaniem” zorganizowany przez biuro konkursu MISS POLONIA, Hotel Narvil oraz fundację OMENAA FOUNDATION. Specjalnie na to wyjątkowe wydarzenie przybyła aktualnie panująca MISS WORLD Vanessa Ponce de Leon z Meksyku. Pojawiło się również mnóstwo innych gwiazd!

W takcie balu odbyła się aukcja charytatywna, w ramach której zebrano blisko 200 000 złotych. Środki te zostały przekazane na budowę szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie, którą realizuje fundacja Omeny Mensah. Dlaczego akurat Ghana?

W Ghanie dzieci pochodzące z biednych rodzin właśnie na ulicy szukają jedzenia i pracy. Niejednokrotnie zdarza się, że już kilkulatkowie zamiast chodzić do szkoły, na którą nie stać ich rodziny, niemalże niewolniczo pracują na plantacjach, czy przy połowie ryb, w zamian za swoją pracę otrzymując jedynie posiłek. Opiekunowie „Don Bosco” wyszukują takie dzieci, dają im schronienie i regularny posiłek. Dążeniem ośrodka jest także edukacja podopiecznych, tak aby mogły zdobyć wykształcenie, a tym samym w dorosłym życiu mieć dobrą pracę i szansę na rozwój. W ośrodku przebywa od 50 do 200 podopiecznych w wieku od 4 do 18 lat. Większość z nich dopiero tutaj rozpoczyna swoją edukację od nauki czytania i pisania. Aktualnie dzieci uczą się w prowizorycznych pomieszczeniach ośrodka, gdzie na co dzień śpią, jedzą i spędzają pozostały czas. Brakuje im prawdziwej szkoły. Dlatego właśnie Omenaa Mensah, gdy kilka lat temu trafiła do ośrodka i poznała losy dzieci zdecydowała, że zrobi wszystko, żeby zbudować dla nich szkołę. Kamień węgielny pod budowę wmurowano w kwietniu 2017 roku - czytamy.