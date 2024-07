1 z 7

Gwiazdy są takimi samymi ludźmi jak my. One również borykają się z problemami codzienności i dosięgają je nieszczęścia. Jednymi z niemiłych sytuacji, jakie spotykają znanych i lubian są kradzieże. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w mediach pojawiło się kilka doniesień o okradzionych celebrytach. Dowiedz się, co kogo spotkało.