Letnie wyprzedaże 2020. Ponadczasowe, białe sneakersy w stylu Jennifer Lopez kupisz teraz o 40% taniej

Białe sneakersy to pozycja obowiązkowa w każdej garderobie. Są idealnym elementem bazowym, który pasuje do dziennych stylizacji w różnym stylu i nie podlega sezonowym trendom. Z tego względu często sięgają po nie gwiazdy, do ich największych fanek należy m.in. Jennifer Lopez, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber i Gigi Hadid. Wiele modeli możesz znaleźć w takich sieciówkach jak H&M, Zara, Reserved - my jednak postanowiliśmy przeszukać internet - udało nam się znaleźć na promocji najpiękniejsze białe sneakersy taniej nawet o 40%.

Białe sneakersy w stylu gwiazd

Mimo, iż ostatnio bardzo hot były sneakersy o futurystycznej formie celebrytki i tak najczęściej stawiają na klasykę. W ich letnich stylizacjach dominują tenisówki na płaskiej podeszwie bez wyrazistych zdobień. Oto kilka modeli w tym stylu z eobuwie.pl:

Sneakersy Adidas

Sleek W od Adidas to kultowy model, który zachwyci w szczególności fanów streetwear’u. Buty świetnie uzupełniają sportowo-eleganckie, miejskie outfity. Teraz przecenione są o 34% i kosztują 249 zł.

Mat. prasowe

Sneakersy Converse

Marka Converse przeważnie kojarzona jest z trampkami, jednak warto zwrócić uwagę również na ich tenisówki. Model Rival nawiązuje do mody z boiska koszykarskiego i nadaje outfitom nonszalancki charakter. Jego obecna cena pomniejszona jest o 22% i wynosi 219 zł.

Mat. prasowe

Sneakersy Puma

Tak jak wskazuje na to nazwa Basket Crush od Pumy początkowo zaprojektowane zostały do gry w kosza. Z czasem buty ewaluowały jednak w bardziej w lifestylową wersję i stały się wręcz wizytówką marki. Na eobuwie.pl wyprzedawane są 40% taniej i kosztują 239 zł.

Mat. prasowe

Sneakersy Ted Baker

Model Merata marki Ted Baker cechuje wyjątkowo czysta, minimalistyczna forma. Buty oddają nieco żeglarskie klimaty. Obecnie tańsze są o 30%, przez co można je zdobyć już za 419 zł.

Mat. prasowe

Sneakersy Tommy Jeans

Sneakersy Cool Tommy Jeans nawiązują do trendu logomania. Jednak umieszczenie dużej nazwy marki na podeszwie i oszczędna gama kolorystyczna sprawiają, że nadal wyglądają elegancko i nienachalnie. Ich cena pomniejszona jest o ponad 30% i wynosi 309 zł.

Mat. prasowe

Na który z modeli się skusisz?