Anna Lewandowska w seksownej sukience mini za 5000 zł. Bardzo podobne kupicie w H&M, Mohito i Zara już od 50 złotych

Internautki zakochały się w weselnej kreacji Anny Lewandowskiej. Model od wybitnej polskiej projektantki, którą kocha nawet Kim Kardashian, kosztuje aż 5000 zł. Nie wszyscy więc mogą sobie pozwolić na tak luksusową przyjemność, jednak nic straconego! Znalazłyśmy kilka propozycji w stylu kreacji trenerki w cenach już od 60 zł! Niektóre modele pochodzą z sieciówek, takich jak Tally Weijl, H&M, Zara czy Mohito.

Sukienki na wesele 2020 w stylu Anny Lewandowskiej

Kreacja Anny Lewandowskiej projektu Magdy Butrym zachwyciła internautki. Ta granatowa mini w groszki z ozdobnym rękawem robi wrażenie. Podobnie jak jej cena. Za to cudo, w aktualnej promocji, wciąż trzeba zapłacić prawie 5000 zł! Trenerka dopełniła stylizacje efektownymi jasnymi sandałkami i delikatną, minimalistyczną beżową torebką By FAR za ponad 2000 złotych!. Ciężko oderwać wzrok od tego looku!

Jeżeli spodobała Ci się sukienka Anny Lewandowskiej, w której pojawiła się na sobotnim weselu, to powinny zainteresować Cię poniższe propozycje z sieciówek oraz sklepów internetowych. Wybrałyśmy kilka modeli sukienek w stylu Anny Lewandowskiej w cenach już od 60 zł.

1. Sukienka z masywną górą inspirowaną kreacją Anny Lewandowskiej dostępna jest Tally Weil, która w promocji kosztuje 69,99 zł.

2. Czarna sukienka w białe drobne kropki z bufiastymi rękawami jest dostępna w sklepach Zara za 49,99 zł (wcześniej 69,99 zł).

Sukienka w kropki, Zara, 49,90 zł

3. A co powiesz na propozycję z H&M za 59,99 zł?

Sukienka z bufiastym rękawem 59,99 zł, H&M

4. Z seksowną propozycją wychodzi również marka House of CB, którą uwielbiają gwiazdy Hollywood. Za ten model trzeba zapłacić nieco więcej, ponieważ ok. 580 zł.

5. Pozostając przy wzorze w groszki, za model z Asos trzeba zapłacić 179 zł.

6. Dziewczęca, luźną i zwiewną propozycję podsuwa asortyment z Mohito. Sukienka z tego sklepu, na aktualnej promocji kosztuje 79,99 zł.

7. Za model o podobnym wzorze do sukni Anny Lewandowskiej na Zalando trzeba zapłacić 799 zł.