Anna Powierza była ostatnio gościem programu "Pytanie na śniadanie", gdzie pojawiła się w wyjątkowym towarzystwie swojej 12-letniej córki Helenki. Już od pierwszych chwil przed kamerą można było zauważyć, że nastolatka świetnie odnajduje się w telewizyjnym studio - swobodna, uśmiechnięta i pewna siebie, szybko przyciągnęła uwagę widzów.

12-letnia córka Anny Powierzy w "Pytaniu na śniadanie"

Anna Powierza to ceniona polska aktorka, doskonale znana widzom z licznych ról w filmach, serialach i na scenie teatralnej. Na co dzień stroni od medialnego zgiełku, choć pozostaje w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie tam podzieliła się ostatnio relacją z wizyty w "Pytanie na śniadanie", gdzie ostatnio doszło do małej wpadki. W śniadaniowym paśmie TVP Anna Powierza pojawiła się wraz z ukochaną córką.

Czy był stres? Był. Czy było fajnie? No ba! W takim towarzystwie nie mogło być inaczej: moja córeczka trafiła na najlepszą ekipę ever napisała Anna Powierza na Instagramie pod serią zdjęć i nagrań ze śniadaniówki.

Aktorka zachęciła swoich fanów do obejrzenia programu i podzielenia się wrażeniami po emisji. Z właściwym sobie poczuciem humoru zaznaczyła przy tym, że najchętniej przeczyta same pozytywne komentarze.

Jak widzieliście, to piszcie same komplementy zażartowała.

W komentarzach nie zabrakło ciepłych słów od fanów aktorki.

Stres? Droczysz się jak zwykle. Pełna profeska: pięknie i naturalnie

Oglądałem. To była bardzo fajna rozmowa pisali internauci.

Życie i kariera Anny Powierzy

Anna Powierza to aktorka, która swoją karierę rozpoczęła już jako nastolatka - zadebiutowała w latach 90., między innymi w produkcji "Panna z mokrą głową", a następnie pojawiła się w filmie "Panna Nikt". Przełomem w jej życiu zawodowym okazała się rola Czesi w serialu "Klan", z którym związana jest nieprzerwanie od końca lat 90. To właśnie ta postać przyniosła jej ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów, czyniąc ją jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy polskich seriali.

Na przestrzeni lat aktorka pojawiała się także w innych produkcjach telewizyjnych i filmowych, takich jak "Pierwsza miłość" czy "Kochaj mnie, kochaj!", a także realizowała się na scenie teatralnej. Choć jej kariera nie zawsze rozwijała się w spektakularnym tempie, Powierza konsekwentnie budowała swoją pozycję w branży i pozostaje aktywna zawodowo od ponad trzech dekad. Równocześnie dba o zachowanie prywatności, skupiając się na życiu rodzinnym i wychowywaniu córki, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach.

Na pewno nie jestem wymagająca i surowa, chociaż są pewne tematy bezdyskusyjne, ale też chyba nie jestem kumpelą, mam jakiś autorytet - mówiła w ''Pytaniu na śniadanie'' Anna Powierza.

