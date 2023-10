Już od dłuższego czasu media społecznościowe gwiazdy "19+" były zdominowane przez treści związane z ciążą. Anna Zuch wreszcie doczekała się wielkiego dnia i przywitała na świecie swoje pierworodne dziecko. Znamy już płeć! Koniecznie zobaczcie pierwsze zdjęcia świeżo upieczonej mamy i jej pociechy!

Jeszcze niedawno to jej znajomi z planu - Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał zostali rodzicami. Teraz to Anna Zuch mogła pochwalić się szczęśliwą nowiną. Aktorka nie kryła swojego szczęścia i z chęcią relacjonowała przebieg ciąży w mediach społecznościowych. Anna Zuch z "19+" właśnie została mamą, a zdjęciem z maluchem podzieliła się na Instagramie:

Anna Zuch z "19+" podzieliła się również zdjęciem z partnerem i dzieckiem. Mama i maleństwo wrócili już do domu:

- Rodzinka w komplecie, więc do domku ❤️Zaczynamy naszą przygodę ????Dochodzimy do siebie i cieszymy się sobą ❤️ Poród to inna historia ???? 4300 siłami natury to nie lada wyzwanie, ale to prawda… zapomina się, a każdy niekontrolowany jeszcze uśmiech utwierdza mnie w przekonaniu, że było warto ???? - skwitowała.