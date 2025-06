Martyna Kaczmarek, uczestniczka jednej z edycji programu "Top Model", zaskoczyła swoich fanów i media niecodziennym wyznaniem. W rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że jej nowy partner poprosił ją o rękę jeszcze przed zakończeniem jej poprzedniego małżeństwa. Jak wyznała – „miałam męża i narzeczonego jednocześnie”.

Reklama

Martyna Kaczmarek ogłasza zaręczyny przed rozwodem

Martyna Kaczmarek to uczestniczka programu „Top Model”, influencerka i działaczka społeczna. Jest znana z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie porusza tematy związane z akceptacją siebie i zdrowiem psychicznym. Publicznie mówi o własnych doświadczeniach życiowych, a jej szczerość często wywołuje szerokie dyskusje w internecie. W trakcie imprezy Pink Party, zorganizowanej przez portal Pudelek, zdradziła, że jest zaręczona. Co ciekawe, do oświadczyn doszło, gdy jeszcze była mężatką!

Oświadczył się w moje 30-ste urodziny, dwa tygodnie przed sprawą rozwodową. Bardzo mnie urzekł jego dystans, bo klękając, powiedział, 'Martyno Kaczmarek-Szul', czyli użył nazwiska mojego ówczesnego męża. (...) Przez jakiś czas miałam męża i narzeczonego - wyjawiła.

Po zakończeniu związku z Mateuszem, którego poślubiła w 2022 roku, Martyna Kaczmarek otworzyła się na nową relację. Jej nowy partner to osoba, z którą – jak zaznacza – zbudowała głęboką więź. Para mieszka obecnie w Szczecinie, gdzie planują wspólne życie.

Kaczmarek nie kryje swojego szczęścia i emocji związanych z nowym etapem w życiu. Podkreśla, że chociaż sytuacja była nietypowa, była zgodna z jej uczuciami i decyzjami życiowymi.

Dostałam pierścionek z diamentem, to chyba coś znaczy. Bardzo się cieszę - przyznała.

Kiedy nowy sezon "Top Model"?

14. sezon programu „Top Model” zadebiutuje jesienią 2025 roku na antenie TVN. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, tradycyjnie emisja rozpoczyna się na początku września. Obecnie trwają zdjęcia do nowego sezonu. W tej edycji zabraknie Sofii Koneckiej-Menescal, która w poprzednim sezonie współprowadziła program u boku Michała Piróga. Powodem jej nieobecności są zobowiązania zawodowe.

W 14. sezonie widzowie zobaczą także uczestników poprzednich edycji, takich jak Piotr Koprowski, Filip Blechaczyk oraz Dominika Wysocka. Ich obecność może być związana z nową formą wsparcia dla debiutantów lub specjalnymi zadaniami w ramach odcinków tematycznych.

Zwycięzca programu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych, kontrakt z agencją modelingową oraz sesję okładkową dla popularnego magazynu modowego. W poprzednim, 13. sezonie, zwyciężczynią została Klaudia Zioberczyk, a program przyciągał średnio 691 tys. widzów. Czy nowa edycja pobije ten wynik? Z pewnością wiele zależy od uczestników, zadań i niespodzianek przygotowanych przez produkcję.

Zobacz także:

Reklama