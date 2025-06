Choć Katarzyna Sokołowska znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji, w myśl stylistyki "quiet luxury", to nie stroni również od charakterystycznych elementów garderoby, których odważna stylistyka jest często na granicy obciachu. Zobaczcie jej najnowszy look, w jakim promuje nowy sezon "Top Model". Ten dodatek kiedyś był synonimem kiczu.

Reklama

Kasia Sokołowska zaskoczyła stylizacją podczas castingu do 14. edycji "Top Model"

Kasia Sokołowska uwielbia nieoczywiste modowe rozwiązania, nic więc dziwnego, że reżyserka pokazów mody i jurorka polskiej odsłony "Top Model" od lat uznawana jest za ikonę stylu. W jej słowniku nie ma bowiem miejsca na słowo nuda, a jeśli coś jest w trendzie, to możemy mieć pewność, że od dawna znajduje się w jej garderobie. Ostatnio Kasia Sokołowska zaskoczyła fanów koronkową spódnicą, którą zestawiła z koronkowymi rajstopami, czółenkami z kwadratowym noskiem oraz oversizową marynarką, którą w nonszalancki sposób spięła w talii grubym paskiem. Nieoczywiste połączenie stylów nie przeszło w sieci bez echa, a teraz jej kolejny look jest na ustach internautów.

Niebawem ruszy nowy sezon "Top Model". Z tej okazji Kasia Sokołowska postanowiła pochwalić się w sieci swoją stylizacją, jaką wybrała na pierwszy castingowy dzień programu. Gwiazda TVN postawiła na czarne krótkie spodenki typu bermudy, które zestawiła z klasyczną czarną bomberką z podwiniętymi rękawami. Uwagę zwracają jednak stopy celebrytki. Klasyczne czarne baleriny na płaskim obcasie ze szpiczastym noskiem, Kasia Sokołowska połączyła z... transparentnymi, czarnymi podkolanówkami z grubą gumką.

Stylizacja Kasi Sokołowskiej sprawiła, że w sieci zawrzało. Dawny synonim obciachu wraca do łask

To nie pierwszy raz, kiedy Kasia Sokołowska zdecydowała się na niecodzienną stylizację skarpet. Wcześniej znana reżyserka pokazów mody zestawiła romantyczną spódnicę w stylu "ballet core" z długimi, białymi skarpetami oraz snaekersami marki Miu Miu. I choć poprzedni look bardzo podzielił internautów, tym razem użytkownicy Instagrama zachwycili się najnowszą stylizacją Kasi Sokołowskiej z transparentnymi podkolanówkami w roli głównej.

Najlepsza inspiracja.

Najpiękniejsza!

Piękna stylizacja - komentują zachwyceni internauci.

Jakie buty nosić do podkolanówek?

Inspirowana estetyką mundurków uczniów elitarnych szkół stylistyka "preppy" wraca do łask. To świetna wiadomość szczególnie dla fanek takich kultowych seriali, jak "Plotkara", "Szkoła dla elity" czy "Zbuntowani". W trendzie są nie tylko wełniane kamizelki z okazałymi warkoczowymi ściegami, plisowane spódniczki mini, ale też uwielbiane przez entuzjastki stylu "old money" loafersy czy mokasyny.

W 2025 roku wielki powrót zaliczą również transparentne podkolanówki, najlepiej w czarnym kolorze, które świetnie będą prezentowały się zarówno z żurowymi balerinami, jak i tymi w stylu Mary Jane. Modne podkolanówki it-girls chętnie łączą również z mokasynami na grubej podeszwie, kozakami czy klasycznymi czółenkami na obcasie. Wszystko zależy jedynie od fantazji i odwagi.

A co wy sądzicie o tym trendzie?

Kasia Sokołowska zaskoczyła stylizacją podczas castingu do 14. edycji "Top Model", Fot.: Instagram @kasiasokolowska_official

Zobacz także: