Historia Natalii Sikory, znanej z wygranej w drugiej edycji programu "The Voice of Poland" mrozi krew w żyłach. Wokalistka padła ofiarą bezwzględnych oszustów, którzy wykorzystali jej miłość do muzyki i sztuki. Jak wyznała w rozmowie z mediami, artystka została oszukana przez złodziei podających się Anthony’ego Hopkinsa i jego bliskich współpracowników. Teraz ostrzega innych.

Okradł zwyciężczynię "The Voice of Poland". Podawał się za Anthony'ego Hopkinsa

W 2013 roku Natalia Sikora była prawdziwym objawieniem "The Voice of Poland". Ambitna, pracowita i niezwykle utalentowana szybko podbiła serca widzów i jurorów muzycznego hitu TVP dochodząc aż do finału 2. edycji, którą ostatecznie wygrała. Wtedy jej kariera nabrała tempa. Jak się później okazało sława miała dla niej więcej cieni niż blasku, ponieważ kobieta padła ofiarą okrutnego oszustwa, w wyniku którego straciła fortunę.

Jak wyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" jej problemy zaczęły się, gdy w 2021 roku, zainspirowana sukcesem Anthony’ego Hopkinsa, który zdobył Oscara za film "Ojciec", podzieliła się w mediach społecznościowych swoją radością. Wkrótce otrzymała wiadomość od osoby podającej się za sekretarkę aktora. Ta rzekomo reprezentowała Hopkinsa i zaproponowała kontakt telefoniczny. Artystka przyznała, że była wówczas w trudnym emocjonalnie momencie. Rozmowy z "Hopkinsem" odbyły się dwukrotnie, a podszywający się pod niego oszust używał podrobionego głosu. Cała inicjatywa miała pozory autentyczności - prywatna platforma, oficjalna komunikacja, rzekoma współpraca z producentem muzycznym Eddiem Kramerem. To wszystko sprawiło, że wokalistka uwierzyła, że naprawdę ma szansę na współpracę z międzynarodową sławą. Jak się później okazało, oszuści zmyślnie wykorzystali jej słabość do aktora.

Natalia Sikora straciła majątek przez oszustów

Jak wyznała w "Dzień Dobry TVN", Natalia Sikora zwierzyła się osobie podającej za Anthony’ego Hopkinsa, że jej największym marzeniem jest nagranie płyty w Stanach Zjednoczonych. Rzekomy aktor zadeklarował, że pomoże jej spełnić to pragnienie. Wszystko wydawało się realne i profesjonalne: propozycje współpracy, rozmowy z producentem i planowany wylot do USA prywatnym samolotem aktora. W ciągu kilku miesięcy aktorka była przekonana, że projekt zbliża się do realizacji.

Miał być prywatny samolot Anthony’ego, żeby nie robić szumu. Po 20 latach w mieszkaniu w Warszawie siedziałam na spakowanych kartonach - relacjonowała.

Wokalistka przekazała oszustom kilkadziesiąt tysięcy złotych jako "wkład" w produkcję albumu albumu wierząc, że to początek jej międzynarodowej kariery.

Natalia Sikora ostrzega przed oszustami w sieci. Przez złodziei straciła wszystko

Wierząc w projekt, Sikora zdecydowała się zrezygnować z dotychczasowych zobowiązań zawodowych. Zawiesiła rolę w Och-Teatrze i odmówiła udziału w popularnym serialu "Skazana" w TVN. Przez kilka miesięcy przygotowywała się do wyjazdu do USA.

Kiedy odzywa się do wysokowrażliwej osoby ''Anthony Hopkins'' w pewnym momencie życia i zadaje najgorsze pytanie: ''O czym marzysz?''... Ja się posypałam - wyznała.

Gdy termin wylotu był kilkakrotnie przekładany, artystka zaczęła odczuwać niepokój. Mimo to trwała w przekonaniu, że jej inwestycja zostanie zwrócona, a marzenia się spełnią. Przełomowym momentem było otrzymanie fotomontażu rzekomego dowodu osobistego Anthony’ego Hopkinsa. Wtedy Sikora zaczęła mieć poważne wątpliwości co do autentyczności całej sytuacji. Gdy je wyraziła, oszuści zmienili ton i zaczęli ją zastraszać.

Wtedy dostałam komunikat, że albo wpłacę pewną sumę, albo opublikuje wideo, które nagrywał podczas rozmów - wyznała.

Sikora próbowała skontaktować się z aktorem, wysyłając wiadomość na jego oficjalne konto. Niestety nie otrzymała odpowiedzi. Teraz artystka zdecydowała się nagłośnić sprawę w programie "Dzień Dobry TVN", aby ostrzec innych przed podobnymi cyberprzestępstwami.

Urodziłam się z naiwnością, teraz już ona taka nie jest - przyznała z goryczą.

Podkreśliła, że mimo traumy nie poddała się i wyciągnęła z tego doświadczenia cenną lekcję. Nabrała większej ostrożności i zdecydowanie chce walczyć z problemem podszywania się pod znane osoby w internecie.

Zobacz także: