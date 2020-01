Gwiazda "Przyjaciółek" Anna Prus urodziła! Zobaczcie to piękne zdjęcie

Właśnie media obiegła radosna nowina! Gwiazda serialu "Przyjaciółki", Anna Prus urodziła! Szczęśliwa mama pochwaliła się swoim maleństwem w mediach społecznościowych. Gwiazda zamieściła wzruszające zdjęcie, na którym karmi piersią swoje nowo narodzone dziecko.

Anna Prus urodziła!

Anna Prus to kolejna gwiazda, która została mamą w 2020 roku! Niedawno szczęśliwą informacją podzielili się Jaś Dąbrowski i Sylwia Przybysz, którzy zostali rodzicami 14 stycznia. Niedługo na świecie pojawi się również dziecko Anny Lewandowskiej i Małgorzaty Rozenek. Co ciekawe, Anna Prus to była partnerka... Radosława Majdana.

Anna Prus o tym, że została mamą, poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazda zamieściła zdjęcie, na którym karmi piersią swoje nowo narodzone dziecko. Pod fotografią napisała tylko jedno zdanie.

Fani od razu zaczęli składać aktorce gratulacje w komentarzach pod postem. W komentarzach pod postem natychmiast pojawiło się wiele gratulacji!

- Gratulacje Pani Aniu! Niech się Maluszek dobrze chowa 💕 - Już razem ❤️Cudownego odkrywania magii macierzyństwa. Ściskam - Czekałem na to zdjęcie 😍 witamy na świecie 🥳❤️ - Wspaniale! Gratulacje - piszą szczęśliwi fani gwiazdy.

My także dołączamy się do gratulacji i życzymy dużo zdrowia zarówno dla mamy jak i dla maleństwa!

Anna Prus jeszcze niedawno mogła się pochwalić dużym, ciążowym brzuszkiem. Dzisiaj jest już szczęśliwą mamą!