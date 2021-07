Wygląda na to, że przygotowania do 3. edycji programu "Dance, Dance, Dance" idą pełną parą. Już jakiś czas temu media obiegły informacje, że w nowej odsłonie show najprawdopodobniej wystąpi Damian Kordas, a teraz do grona uczestników podobno dołączyli... Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Tak wyglądał finał "Dance Dance Dance". Anna Mucha zaszalała z kreacją! Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy wystąpią w "Dance, Dance, Dance 3"? Program "Dance, Dance, Dance" cieszy się ogromną sympatią widzów, dlatego nic dziwnego, że stacja TVP podjęła decyzję o kontynuacji show. W tanecznym show gwiazdy walczą o główną nagrodę, czyli 100 tys. złotych, którą przekazują na dowolny cel charytatywny. Zwycięzcami poprzedniej edycji okazali się być Pamela i Mateusz, znani jako "Fit Lovers". Teraz do tanecznej rywalizacji już szykują się kolejne gwiazdy. Według informacji uzyskanych przez portal Pomponik.pl do grona uczestników 3. edycji "Dance, Dance, Dance" właśnie dołączyli Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy, czyli prowadzący "Pytanie na śniadanie". Co więcej, według ustaleń portalu, prezenterzy mają wystąpić w parze! Próby podobno już ruszyły, a taneczni partnerzy mają się bardzo dobrze ze sobą dogadywać. Czyżby Małgorzata Opczowska wyrastała na nową gwiazdę TVP? Prezenterka dołączyła do obsady "Pytania na śniadanie" w październiku 2020 roku i chociaż początkowo nie wszyscy widzowie byli zachwyceni z tej zmiany (w końcu nowa prowadząca zastąpiła uwielbianą przez wszystkich Marcelinę Zawadzką), to jednak ostatecznie udało jej się przekonać do siebie fanów śniadaniówki. Teraz dowiadujemy się, że zaledwie po kilku miesiącach od pojawienia się...