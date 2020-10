Małgorzata Opczowska właśnie zadebiutowała w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Do tej pory jej nazwisko było kojarzone głównie z programami "Info dzień" i Info raport", ale teraz dziennikarka ma szanse zostać jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Poznajcie ją bliżej!

Małgorzata Opczowska ma 32 lata. Swoje pierwsze dziennikarskie kroki stawiała w stacji TVN, gdzie prowadziła między innymi "Granie na śniadanie", "Apetyt na kasę", czy "Manię grania". Pracowała również w redakcji "Rozmów w toku", "Dzień Dobry TVN", czy Onet.tv. Z telewizją publiczną związana jest już od 13 lat. Od ponad roku możemy oglądać dziennikarkę na antenie TVP Info, a wcześniej na pewno doskonale znali ją widzowie z Krakowa.

To właśnie tam prezenterka pracowała przez wiele lat i zdobywała dziennikarskie doświadczenie, jako reporterka. Mogliśmy ją oglądać między innymi w "Dzienniku regionów". Była również współprowadzącą publicystycznego show "Młodzież kontra", które także jest nagrywane w Krakowie, rodzinnym mieście Małgorzaty Opczowskiej.

Małgorzata Opczowska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak to dziennikarstwo od zawsze było jej wielką pasją. Od niedawna dziennikarka zastępuje również Magdalenę Ogórek w programie "Studio Polska" - teraz zaś możemy podziwiać ją już w głównej stacji TVP w programie "Pytanie na śniadanie". Wygląda na to, że Małgorzata Opczowska powoli wyrasta na jedną z gwiazd Telewizji Polskiej.

Dziennikarka prowadzi również Instagram, na którym możemy zobaczyć relacje nie tylko z życia zawodowego, ale także prywatnego. Gwiazda TVP ma syna, którego chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Na próżno jednak szukać informacji na temat jej partnera życiowego.

Myślicie, że Małgorzata Opczowska sprawdzi się w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie"? Dziennikarka zadebiutowała w tej roli 13. października, obok Tomasz Wolnego.

Co z Marceliną Zawadzką? Na początku dzisiejszego wydania Tomasz Wolny wyjaśnił:

"No to skoro państwo już się poznali, to jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Oczywiście wszyscy zauważyliśmy, że od jakiegoś czasu u moim boku Marceliny nie ma. Poprosiła o trochę czasu wolnego, aby uporządkować swoje sprawy prywatne. Tymczasem w gronie prowadzących witamy Małgorzatę Opczowską. Dzień dobry"