Katarzyna Ptasińska, znana szerokiej publiczności z roli Beaty Wroniec w serialu "Na Wspólnej", zaskoczyła fanami niezwykle poruszającą wiadomością. Aktorka urodziła pierwsze dziecko, a poród odbył się 3 lutego, ale dopiero teraz zdecydowała się ogłosić radosną nowinę.

Świeżo upieczona mama chciała nacieszyć się prywatnością pierwszych chwil ze swoją córką. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Ptasińska nie kryła wzruszenia, jakie towarzyszy je od narodzin córeczki.

Katarzyna Ptasińska urodziła córeczkę, której nadała imię Aurelia Krupska. Dziewczynka przyszła na świat w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie, a informacja ta została przekazana przez aktorkę w emocjonalnym wpisie. W swoim poście Ptasińska wyznała:

Mają rację Ci, co mówią, że przy narodzinach Dziecka, Matka doświadcza nieopisywanego i nieporównywalnego z niczym dotychczas uczucia miłości.Tak jakby świat zmienił się w mgnieniu oka, jakbym ja stała się kimś innym…Fascynujące… - zaczęła swój wpis aktorka

Aktorka zdradziła, że dziewczynka przyszła na świat na początku lutego, a ona sama jest całkowicie zakochana w córeczce.

Tak jak fascynująca jest nasza najwspanialsza na świecie Córeczka Aurelia Krupska, urodzona 3.02.2026 w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie.Mówię to ja - totaaaaalnieeee zakochana Mama. - dodała, zdradzając imię dziecka

