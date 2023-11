Zofia Kisiel w „M jak miłość” szykuje ślub! Alanowanie uroczystości jest już na tyle zaawansowane, że przyszła panna młoda zdecydowała się odwiedzić salon sukien ślubnych i wybrać wymarzony model. Przez cały czas będzie towarzyszył jej narzeczony, Robert Żak.

Reklama

Para przeszła razem naprawdę dużo, ale Kisielowa wybaczyła wszystko mężczyźnie i zdecydowała się na małżeństwo. Czy para ostatecznie stanie na ślubnym kobiercu? A może Zofia Kisiel dowie się, co znów planuje jej narzeczony i zostawi go przed ołtarzem?

Zofia Kisiel w sukni ślubnej!

Jedna z najbardziej barwnych postaci w „M jak miłość”, jaką bez wątpienia jest Kisielowa, nie uznaje półśrodków. Tak też będzie podczas wyboru sukni ślubnej. 69-latka zdecyduje się na zdobiony model w stylu księżniczki z bolerkiem na ramiona. Jednak cena przyprawi przyszłego pana młodego o zawrót głowy. Patrząc na metkę delikatnie zasugeruje, aby kobieta wybrała skromniejszy suknię.

Zobaczyć przyszłą małżonkę w sukni ślubnej to jedno... potem trzeba jeszcze spojrzeć na metkę z ceną ???????? - czytamy pod zdjęciem Zosi Kisielowej na oficjalnym koncie serialu na Instagramie.

Fani serialu są zaskoczeni wyborem tego modelu sukni i otwarcie piszą, że nie pasuje do kobiety: Przesada z tą kiecką, nie pasuje do Pań w tym wieku. Inni wprost piszą, co sądzą o małżeństwie z Robertem: Nie i nie, ani suknia ani ten facet. Zobaczcie, jak wygląda przyszła panna młoda w sukni ślubnej!

Czy ślub Zosi Kisiel i Roberta odbędzie się?

Robert Żak wielokrotnie zranił i oszukał panią Zosię. Za ucieczkę z jej pieniędzmi trafił nawet za kratki, ale jak widać kobieta nadal ma do niego słabość. W końcu mężczyzna przekonał ją, że się zmienił i Kisielowa znów mu zaufała. Jest jednak zdedydowanie bardziej podejrzliwa. Nie umknęło jej uwadze, że Robert podrywał Marysię, a kiedy dowie się o kolejnych jego próbach oczarowania innych kobiet przestanie wierzyć w jego zmianę.

Czy huczne wesele Zosi Kisielowej się odbędzie? A może kobieta jeszcze przed ślubem zrozumie, że przyszłość z Żakiem nie skończy się dla niej dobrze!? Dowiemy się już niebawem!