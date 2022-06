Gwiazda hitów TVP - Joanna Balasz pokazała dziewczynę! W sieci rozpętała się prawdziwa burza

W ostatnich latach coraz częściej gwiazdy decydują się na coming out. Zazwyczaj dzieje się to za granicą, z racji większej akceptacji nie tylko wśród publiczności, ale też i producentów filmowych czy muzycznych. Na szczęście do bycia sobą przyznają się także rodzime gwiazdy. Ostatnio pisaliśmy, że na swój coming out zdecydował się mieszkający i tworzący we Francji Michał Kwiatkowski . Teraz wtóruje mu Michał Opaliński , który przy okazji opowiedział jak wygląda praca geja w teatrze. Zobacz: Michał Kawiatkowski jest gejem! Aktor grający na deskach wrocławskiego Teatru Polskiego, a także znany z seriali "Pierwsza miłość" czy "Fala zbrodni", najpierw zdradził jak wyglądało jego przyznanie się do orientacji homoseksualnej w pracy: - Nie ukrywałem tego od momentu, kiedy powiedziałem rodzinie, kolegom itd. Jestem dość towarzyski, w teatrze wszyscy wiedzą, znają mojego partnera . Przez to, że mam postaw otwartą, też jestem tak traktowany. Opaliński nie ukrywa jednak, że zdarzyło się mu kilkukrotnie nie dostać roli z racji odmiennej orientacji seksualnej. - To się odbywa na dużo subtelniejszym poziomie, np. słyszę, że jestem aktorem specyficznym. I co mam odpowiedzieć? To znaczy jakim? Gejem? Ale mnie to nie obchodzi, na coś takiego odpowiadam: super, jestem specyficzny, mam inną wrażliwość, mogę zagrać role, których nikt inny nie zagra. To jest ciekawsze w teatrze, szczególnie w obecnych czasach. (...) Jak można być aktorem, który udaje, że jest kimś innym, kiedy na sobie, swoim ciele, emocjonalności i wrażliwości buduje role! Aktor zdradził też, że w show-biznesie jest wielu ukrytych gejów: - Znam wielu sławnych gejów, którzy do tej pory nie powiedzieli o sobie i nie powiedzą nigdy, bo boją się, że to będzie wpływało na ich karierę. Niewielka liczba coming outów wśród aktorów głównie z tego wynika. To oczywiście...