Doda przyłapana w niecodziennej sytuacji przez paparazzi! Gwiazda zdecydowała się na amatorską sesję zdjęciową na środku ulicy - fotki wykonała jedna z jej koleżanek. Rozwiane włosy, seksowne pozy i ten look - to może być tylko Doda! Doda pozuje do zdjęć na środku ulicy Po kilku tygodniach spędzonych na gorących wakacjach w Meksyku, Doda rzuciła się w wir pracy - ostatnie poprawki do filmu "Dziewczyny z Dubaju", nagrywanie nowego singla i powrót do studia - artystka dla swoich fanów szykuje szereg niespodzianek. I to właśnie w drodze do pracy została sfotografowana przez paparazzi na spontanicznej sesji zdjęciowej z przyjaciółkami. Dziewczyny wybrały środek ulicy, na szczęście mało ruchliwej, więc nic im nie groziło. Doda efektami pochwaliła się na swoim InstaStories! Zobaczcie, jak wyglądały kulisy! Rozwiane włosy, pełne skupienie... Tak Doda pozowała do zdjęć swojej koleżance. PS. Podoba Wam się jej czarny total look? Dla nas to strzał w 10! Doda z pewnością nadawałaby się na modelkę. Na szczęście wróciła do muzyki, na co jej fani czekają najbardziej - po ulicznej sesji wybrała się prosto do studia nagraniowego. Tam nagrywa m.in. piosenkę promującą jej nowy film "Dziewczyny z Dubaju". W związku z pandemią nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się premiera. Sesję zdjęciową zwieńczyło wspólne selfie z przyjaciółką! Wy też czasami robicie sobie fotki na ulicy?