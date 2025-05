Sonia Szklanowska była znana z udziału w drugiej edycji programu "Hotel Paradise". Zyskała popularność dzięki swojej charyzmie i naturalności, co przyniosło jej sympatię widzów. Niestety, w wieku zaledwie 25 lat, jej życie niespodziewanie dobiegło końca. Informacja o jej śmierci poruszyła fanów i społeczność medialną. Głos w sprawie tragicznej śmierci 25-latki zabrali uczestnicy "Hotelu Paradise" oraz innych programów rozrywkowych. Poruszające słowa napisała też Agnieszka Kotońska. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" zwróciła się do internautów z ważnym apelem.

Na śmierć Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise" zareagowała Agnieszka Kotońska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W emocjonalnym wpisie opublikowanym na Instagramie, podkreśliła jak wielką stratą jest śmierć młodej kobiety. Nazwała Sonię piękną, mądrą i utalentowaną osobą, która "powinna żyć i tworzyć".

W swoim wpisie Agnieszka Kotońska wyraźnie wskazała na problem hejtu w internecie. Zaapelowała o rozwagę i empatię w komentowaniu życia innych ludzi, przypominając, że za każdym profilem stoi prawdziwa osoba. Jej słowa są poruszającym apelem o większą odpowiedzialność i świadomość wpływu, jaki mają słowa pisane w sieci.

Proszę Was - zanim coś napiszecie - pomyślcie. Przemyślcie to dwa razy. Bo po drugiej stronie ekranu siedzi człowiek. Człowiek, który czuje. Który kocha. Który się stara. Który nie zasługuje na to, by go niszczyć słowem. Zanim wyślesz kolejny hejt - zapytaj siebie: czy to ma sens? Czy naprawdę warto ranić drugiego człowieka tylko dlatego, że jest inny, że się wyróżnia, że odważył się być sobą?

pisze poruszona gwiazda 'Gogglebox'