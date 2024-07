Grzegorz Bardowski pokazał słodkie zdjęcie z synem. Były uczestnik programu "Rolnik szuka żony" i jego piękna żona Ania nie zdecydowali się jednak zaprezentować swoim fanom twarzy małego Jana- zamiast tego, Grzesiek zasłonił buzię chłopca swoją fotką z dzieciństwa. Grzesiek zapewnia, że jego syn wygląda właśnie tak, jak on sam, kiedy był w wieku maleństwa. Dumny tata zapewnił internautów, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć kolejne filmy, które nagrywał razem z żoną przed porodem. Co ciekawe - rolnik już zastanawia się, czy jego syn nie będzie wyśmiewał swoich rodziców za ich udział w programie "Rolnik szuka żony".

Zadowoleni Bardowscy :-) Zdecydowaliśmy się póki co nie pokazywać jak bardzo przystojny jest Jan. Jedyne co mogę powiedzieć : skóra zdjęta z ojca. Więc pozwoliłem sobie pokazać jak ja wyglądałem w jego wieku :-D Ogarnęliśmy remont, znakomicie odnaleźliśmy się roli rodziców i obiecujemy częściej do Was zaglądać :-) Postaramy się też wrócić do nagrywania rolniczych filmików. Jan jeszcze nie jest zainteresowany tym co mamy do powiedzenia, ale jak podrośnie, biblioteka rolniczych tematów będzie czekać :-) I oby nas nie wyśmiał jak się z mamą poznaliśmy, później sam zobaczy jak ciężko znaleźć osobę z którą "Ty i Ja" czytamy RAZEM!- Grzesiek napisał pod wspólnym zdjęciem z synem.