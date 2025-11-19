W Polsce odbyła się premiera serialu dokumentalnego „Krychowiak: krok od szczytu”, którego bohaterem jest były reprezentant Polski w piłce nożnej, Grzegorz Krychowiak. Choć to piłkarz był centralną postacią produkcji, całą uwagę mediów i gości przyciągnęła jego żona – Celia Krychowiak. Jej obecność na wydarzeniu wywołała spore poruszenie, głównie za sprawą wyrazistej i niezwykle odważnej stylizacji.

Celia Krychowiak, znana z wyczucia stylu i elegancji, tego wieczoru potwierdziła swój status ikony mody. Jej obecność na premierze była nie tylko wsparciem dla męża, ale również pokazem mody w najlepszym wydaniu.

Celia skradła show na premierze serialu o Grzegorzu Krychowiaku

Żona piłkarza pojawiła się na czerwonym dywanie w stylizacji utrzymanej w głębokiej czerni. Postawiła na długi, skórzany płaszcz wiązany w talii, pod którym skrywał się zestaw z krótkimi, czarnymi szortami. Stylizację dopełniały wysokie kozaki za kolano, które natychmiast przyciągnęły wzrok wszystkich obecnych.

Celia Krychowiak błyszczała na premierze serialu SkyShowtime ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Odważna, ale zarazem elegancka kompozycja ubrań sprawiła, że Celia Krychowiak była bezsprzecznie jedną z najbardziej komentowanych postaci wieczoru. Wybór klasycznej czerni dodatkowo podkreślił jej wyrafinowany styl i idealne dopasowanie do atmosfery ekskluzywnego wydarzenia zorganizowanego przez SkyShowtime.

Celia Krychowiak błyszczała na premierze serialu SkyShowtime Pawel Wodzynski/East News

Nie tylko ubiór Celii Krychowiak wzbudził zachwyt. Również jej makijaż i fryzura doskonale wpisały się w elegancki look. Postawiła na stonowany, klasyczny makijaż - delikatne podkreślenie oczu, naturalny odcień ust i nieskomplikowaną fryzurę z prostymi, rozpuszczonymi włosami.

Ten subtelny zabieg sprawił, że główny nacisk pozostał na wyrazistym, skórzanym płaszczu i kozakach, a całość prezentowała się harmonijnie i szykownie. Celia z łatwością przyciągała spojrzenia, nie potrzebując nadmiaru dodatków ani przesadnych elementów.

Żony piłkarzy nieustannie budzą duże zainteresowanie w mediach. Niedawno Anna Lewandowska ruszyła z pomocą w samolocie, co spotkało się z silnym odzewem internautów.

Celia Krychowiak błyszczała na premierze serialu SkyShowtime Pawel Wodzynski/East News

Premiera serialu „Krychowiak: krok od szczytu”

Serial dokumentalny „Krychowiak: krok od szczytu” to pierwsza produkcja dokumentalna przygotowana w Polsce dla platformy SkyShowtime. Produkcja liczy cztery odcinki i ukazuje nie tylko najważniejsze momenty kariery Grzegorza Krychowiaka, ale również kulisy podejmowanych przez niego decyzji, które ostatecznie doprowadziły do zakończenia jego kariery sportowej.

Premiera serialu zaplanowana została na 27 listopada i odbędzie się we wszystkich krajach, w których dostępna jest platforma SkyShowtime. Dla fanów sportu i samego Krychowiaka to niezwykła okazja, by zobaczyć z bliska drogę piłkarza do sukcesu oraz wyzwania, które musiał pokonać.

