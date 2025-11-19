Anna Lewandowska przeżyła niedawno nietypową sytuację podczas lotu, o czym opowiedziała w swoich mediach społecznościowych. Żona Roberta Lewandowskiego wsparła jedną z podróżujących mam, gdy jej dziecko zaczęło źle się czuć. Trenerka wzięła malucha pod opiekę, a ten szybko uspokoił się i zasnął w jej ramionach.

Anna Lewandowska podzieliła się wzruszającą historią

Anna Lewandowska prowadzi na co dzień intensywne życie, którego nieodłącznym elementem są częste podróże. Po niedawnym pobycie w Nowym Jorku Anna Lewandowska już wyruszyła w kolejną podróż. W nocy z wtorku na środę opublikowała nagranie, na którym pokazuje przygotowania do lotu. Później ujawniła, jaka przygoda przydarzyła się jej na pokładzie samolotu.

W trakcie lotu jedno z dzieci ewidentnie źle się czuło i zaczęło wymiotować, co nie uszło uwadze Anny Lewandowskiej. Poruszona całą sytuacją, nie wahała się ani chwili i od razu zaoferowała pomoc jego mamie. Trenerka wzięła malucha w swoje ramiona i delikatnie ukołysała go do snu.

Anna Lewandowska pokazała nagranie z samolotu

Żona Roberta Lewandowskiego postanowiła uwiecznić tę wyjątkową chwilę. W środę rano na jej Instastory pojawiło się nagranie, na którym widać, jak delikatnie usypia dziecko jednej z pasażerek na pokładzie samolotu. Okazało się, że jej troskliwy gest przyniósł natychmiastowy efekt - dziecko szybko się uspokoiło, a jego mama mogła odetchnąć z ulgą.

Okazało się, że siedzę obok mamy z uroczym dzieckiem, które źle się czuje i wymiotuje. Zapytałam, czy potrzebuje pomocy, a dziecko zasnęło mi na rękach. Właśnie przypomniałam sobie, jak trudno jest podróżować z takimi maluchami opisała nagranie.

Zobacz także: