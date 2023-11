4 z 5

Célia Jaunat na wakacjach z Grzegorzem Krychowiakiem

Célia Jaunat w rozmowie z "Vivą!" potwierdziła, że jej partner jest bardzo hojny. Grzegorz Krychowiak nie tylko zasypuje ją prezentami, ale również zabiera ją w najbardziej malownicze zakątki świata. Ostatnio sportowiec porwał modelkę oraz swoich rodziców na Mauritius. Co ciekawe, przyszli teściowie Celii do ostatniej chwili nie wiedzieli, gdzie lecą! Wzruszające? Sprawdźcie lepiej na następnej stronie, jak wyglądały zaręczyny Grzegorza Krychowiaka i pięknej Celii! To dopiero wruszająca historia!