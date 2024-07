Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony wstawili kolejny rolniczy filmik. Tym razem opryskiwali rzepak. Filmik na rozruch ma być zabawny, dlatego... zaczyna się tym, że Grzegorz wszędzie szukał żony, a żona spać nie mogła bo... rano koguty pieją :). Na filmiku widać, że Ania już mocniej się zaokrągliła, ale jest jeszcze we wczesnej ciąży.

Reklama

P { margin-bottom: 0.21cm; }

Wszędzie cię szukałem. Spać nie mogłam koguty mnie budzą. Psy pod oknem szczekają - śmieje się Ania. Taka jest polska wieś! - mówi jej mąż.

Potem Grzegorz wypytuje żonę czy już porównała i zamówiła środki do ochrony rzepaku. Zadziornie sugeruje Ani, że mogła kupić najdroższy środek. Co na to Ania?

Zamówiłam. Zobaczymy. Coś czuję, że przepłaciłaś. Nie przepłaciłam. Mamy remont w tym roku i nie przepłaciłam.

Ania już niebawem urodzi synka Jasia. Przyszli rodzice już przygotowują się na pojawienie się w domu maluszka i urządzają mu pokój.

Zobacz także

Cały filmik możecie zobaczyć tutaj.

Zobacz też: Grzesiek z "Rolnik szuka żony" rozmawia z... brzuchem ciężarnej Ani! "Janie, czy ci się podobało?" To trzeba zobaczyć!

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony niebawem zostaną rodzicami.

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony maja swój kanał na Youtubie o rolnictwie.

Reklama

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony wspólnie prowadzą gospodarstwo.