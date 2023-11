Grzegorz Daukszewicz pożegnał się z widzami "Na dobre i na złe"! Niestety, kilka dni temu fani hitowego serialu zobaczyli dramatyczny odcinek, w którym umiera jeden z ulubionych bohaterów- Adam Krajewski. Przypominamy, że lakarz uratował tonącą Wiki, sam jednak stracił życie kilka godzin później. Jak już wiemy, załamana Wiki po śmierci ukochanego zrealizuje ich wspólny plan i wyruszy w podróż na Islandię. Niestety, w kolejnych odcinkach nie zobaczymy już serialowego Adama. W związku ze śmiercią swojego bohatera w "Na dobre i na złe" Grzegorz Daukszewicz nagrał dla widzów wzruszające nagranie. Zobaczcie, co powiedział!

Na Facebooku pojawił się krótki filmik, w którym aktor żegna się z widzami serialu "Na dobre i na złe". Co mówi o śmierci Adama Krajewskiego?

Kochani widzowie, dziękuję bardzo za ten wspólny czas, te prawie sześć lat obserwowania historii Adama Krajewskiego. Bez was nie byłoby to możliwe. Dziękuję za to całe wsparcie i dużo miłości, które mi dawaliście przez te lata. Dziękuję- powiedział aktor.