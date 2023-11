Gromee przyznał, że piosenka, którą zaprezentował na Eurowizji, powstała na zupełnie inną okazję. Gwiazdor zdradził Party.pl, jak to się stało, że znalazł się w tym prestiżowym konkursie. Nie uwierzycie, co nam powiedział! Gromee przyznał też, co z perspektywy czasu zmieniłby w tym utworze. Okazuje się, że dzięki tej piosence zwiększyła się jego rozpoznawalność na świecie. Co jeszcze zawdzięcza utworowi Light Me Up?

East News

