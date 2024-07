Właśnie do Polski dotarły smutne wiadomości o śmierci jednego z najpopularniejszych instruktorów fitness, Grega Plitta. 37-latek został potrącony przez pociąg w Burbank około godziny szesnastej. Jak podaje tmz.com, jeden ze świadków twierdzi, że Plitt miał ze sobą kamerę i być może był w trakcie nagrywania nowego wideo z ćwiczeniami. Incydent jest jak na razie w trakcie badań.

Plitt mógł pochwalić się idealnym, męskim ciałem. W internecie zamieszczał filmiki motywujące do pracy nad sylwetką. Poza tym mogliśmy go zobaczyć w kilku filmach. Większość może kojarzyć go z epizodycznych ról w "Terminatorze" czy "Ocalonym". Ponadto był modelem takich marek jak Calvin Klein czy Old Navy.

Niewątpliwie Greg Plitt odszedł od nas zbyt wcześnie.



