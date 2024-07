Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku Grażyny Błęckiej-Kolskiej, kojarzonej głównie z filmem "Kogel Mogel". Aktorka kierowała pojazdem, który wpadł w poślizg i wylądował na poboczu. Życie straciła 23-letnia córka gwiazdy, Zuzanna Kolska, która przyjechała do Polski na wakacje. Przypomnijmy: Tragicznie zmarła córka Kolskiej niedawno przyjechała do Polski. Tu miała spędzić wakacje

Reklama

Tragedia, która spotkała aktorkę poruszyła wszystkich. Od dawna było wiadomo, że los jej nie oszczędza - trwające ponad dwadzieścia lat małżeństwo zakończone rozwodem, zdrady męża, śmierć matki - to wszystko odcisnęło piętno na życiu Kolskiej. W najnowszym "Super Expressie" głos zabrała filmowa matka Kasi z "Kogla Mogla", Katarzyna Łaniewska. Aktorka szczerze współczuje swojej koleżance z planu.

Przerażające, jaka tragedia! Jeśli człowiek choruje, rodzina może się przygotować... Ale nie, właściwie też nie, to zawsze boli. Taki młody człowiek... Modlę się za Grażynę... Tak pusto wokół się robi i Jurka Turka już nie ma, i mój filmowy zięć też nie żyje. - mówi.

Zobacz: Błęcka-Kolska odpowie za śmierć córki? Głos zabrał prokurator

Zobacz także

O wypowiedź poproszono także najbliższą sąsiadkę Grażyny Błęckiej-Kolskiej, która pamięta ją jeszcze z czasów dzieciństwa. Ona również znała jej zmarłą córkę.

Wyjechała z Łasku dopiero, kiedy poszła na studia aktorskie do Łodzi. Można powiedzieć, że jej Zuzia też tu dorastała. Spędzała tutaj wakacje, często bywała u dziadków. Grażynka tak wiele przeżyła w swoim życiu. Nieszczęśliwa miłość, pogrzeb mamy, a teraz ta tragedia. Nikomu nie mówiła, że ten związek trapi kryzys. W życiu spotkała ją straszliwa niespawiedliwość. Całe życie nieszczęśliwa była. Wszyscy bardzo jej tu współczujemy. - mówi.

Pogrzeb Zuzanny Kolskiej odbędzie się w środę na cmentarzu w Łasku koło Łodzi. Dziewczyna spocznie obok swojej babci, czyli matki Grażyny Błęckiej-Kolskiej.

Zobacz: Tragiczny wypadek Kolskiej. Tak wyglądało jej auto po katastrofie