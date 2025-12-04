Edyta Jungowska, znana szerokiej publiczności przede wszystkim z roli siostry Bożenki w serialu "Na dobre i na złe", zaskoczyła swoich wielbicieli. Po wielu latach nieobecności w show-biznesie aktorka pojawiła się na premierze filmu "Brat". Wydarzenie to było szczególnie wyjątkowe, ponieważ Jungowska przez ostatnie lata unikała publicznych wystąpień i medialnego rozgłosu.

Co robiła Edyta Jungowska po odejściu z serialu "Na dobre i na złe"?

Po zakończeniu pracy na planie kultowego serialu Jungowska zdecydowała się na zmianę kierunku swojej kariery. Zamiast kontynuować działalność aktorską, postawiła na rozwój w branży literackiej. Założyła własne wydawnictwo "Jung-off-ska", specjalizujące się w produkcji audiobooków dla dzieci i młodzieży.

Jungowska angażuje się także w wydarzenia kulturalne związane z literaturą. Regularnie odwiedza Targi Książki w Krakowie, gdzie spotyka się z młodymi fanami i promuje nowe publikacje. Jej działalność spotyka się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Jak wyglądała Edyta Jungowska na premierze filmu "Brat"?

Na uroczystej premierze filmu "Brat" Edyta Jungowska zaprezentowała się w eleganckiej, lecz skromnej stylizacji. Miała na sobie brązowy płaszcz, do którego dobrała biało-czarną nerkę ze zwierzęcym motywem. Całość uzupełniła czarna sukienka i ozdobna biżuteria.

Aktorka, mimo upływu lat, wciąż prezentuje się bardzo dobrze. Jej wygląd wzbudził wiele pozytywnych komentarzy, a obecność na czerwonym dywanie stała się głównym tematem relacji z wydarzenia.

Jungowska i jej działalność poza ekranem

Choć Edyta Jungowska zniknęła z ekranów telewizorów, nie przestała być aktywna zawodowo. Jej wydawnictwo "Jung-off-ska" dynamicznie się rozwija, oferując coraz szerszy wybór audiobooków. Aktorka nie tylko zarządza firmą, ale również osobiście nagrywa niektóre z produkcji, użyczając swojego charakterystycznego głosu bohaterom literackim.

Wydawnictwo koncentruje się na promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a sama Jungowska wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest rozwijanie wyobraźni poprzez literaturę. Jej zaangażowanie w propagowanie książek i audiobooków zostało docenione przez środowisko kulturalne.

