Magdalena Cielecka pochwaliła się krótką fryzurą. To zaskakująca metamorfoza do nowej roli!

Magdalena Cielecka nie ma szczęścia w miłości. W przeszłości związana była z Andrzejem Chyrą. Jednak ta relacja nie należała do najprostszych. Ostatnio aktorka związała się z Dawidem Wajntraubem, który dla niej przeprowadził się do Polski. Jednak według ostatnich doniesień i ta relacja należy już do przeszłości. Czy to możliwe, że Magdalena Cielecka zaczęła spotykać się ze swoim 17 lat młodszym kolegą z planu serialu "Chyłka"? W sieci pojawiły się zdjęcia, na których wyglądają na naprawdę zaprzyjaźnionych... Magdalena Cielecka i Filip Pławiak są parą? W mediach pojawiły się właśnie zdjęcia z prywatnego spotkania Magdaleny Cieleckiej i Filipa Pławiaka . Aktorzy spotkali się w jednej z warszawskich restauracji. Towarzyszył im jeszcze jeden mężczyzna. Po wyjściu z lokalu Filip Pławiak odprowadził koleżankę i czule się z nią pożegnał, co uchwycili fotoreporterzy. Czy to możliwe, że między gwiazdami serialu "Chyłka. Zaginięcie" wybuchło namiętne uczucie? Przypomnijmy, że Filip Pławiak do tej pory spotykał się z Michaliną Łabacz. Czy ten związek to już przeszłość? A może Magdalena Cielecka i Filip Pławiak tak naprawdę są tylko przyjaciółmi? Z pewnością dowiemy się tego już niedługo! Magdalena Cielecka i Filip Pławiak spędzili razem miły wieczór O tym czułym pożegnaniu plotkują dziś wszyscy Co może ich łączyć? Zobacz także: Magdalena Cielecka ogoliła głowę na łyso?! Reakcja jej fanów was zaskoczy