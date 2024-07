Programy typu talent show wyławiają wielu wokalistów, którzy mają szansę na karierę. I nie muszą oni wygrywać głównej nagrody. Wystarczy, że mają osobowość i są zdeterminowani na osiągnięcie sukcesu.

Filmiki z występami uczestników programów często lądują w sieci i stają się hitami, a tym samym wokaliści zdobywają olbrzymi rozgłos. Zdarza się również tak, że cover jaki został przez nich wykonany na telewizyjnej scenie zostaje dostrzeżony przez oryginalnego wykonawce. Kilkanaście godzin temu na Facebooku grupy Gossip pojawił się link do występu Kasi Dereń z przesłuchań w ciemno do "The Voice of Poland 2".

Wykonanie spodobało się członkom zespołu w tym niezwykle charyzmatycznej wokalistce Beth Ditto

- To rozwaliło nasze umysły. Kochamy to Kasiu. Dziękujemy - napisali członkowie Gossip pod linkiem.

Pod linkiem od razu pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy. Internautom również spodobał się występ Kasi Dereń. Kto wie, być może talent wokalistki zostanie dostrzeżony przez zagranicznych producentów. Czego oczywiście życzymy :)

Przypominamy również, że już w ten weekend Gossip wystąpi podczas gali "Polacy z Werwą". Być może uczestniczka "The Voice" osobiście spotka się z Beth Ditto w Warszawie?

