W Polsce zapewne jeszcze długo nie doczekamy się kolejnych coming outów w wykonaniu rodzimych gwiazd, o uroczystościach ślubnych nie wspominając - choć to nie tylko kwestia odwagi celebrytów, ale też prawa, które póki co uniemożliwia zawieranie ślubów homoseksualnych.

Nieco więcej w tym przypadku mają do powiedzenia zagraniczne gwiazdy, które regularnie mówią otwarcie o swojej odmiennej orientacji, a ich śluby są równie medialne, co sławnych par hetero. Ostatnio do grona szczęśliwych par dołączyła wokalistka zespołu Gossip, Beth Ditto i jej partnerka, Kristin Ogaty. Panie wzięły ślub na hawajskiej wyspie Maui, a piosenkarka wystąpiła w sukni projektu legendarnego Jean Paula Gaulteria - do ołtarza poszła... boso.

Zobaczcie urocze zdjęcie z zaślubin Beth i Kristin. Myślicie, że doczekamy się kiedyś takiego obrazka w Polskim show-biznesie?

