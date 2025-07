Gienek z Plutycz, a właściwie Eugeniusz Onopiuk, od sześciu lat nie schodzi z ekranów za sprawą swojego udziału w programie „Rolnicy. Podlasie”. Widzowie pokochali jego autentyczność, a odwiedziny w jego gospodarstwie w miejscowości Plutycze stały się niemal pielgrzymką dla fanów serialu. Onopiuk zdobył popularność dzięki codziennej ciężkiej pracy na roli i swojemu charakterystycznemu podejściu do życia. Choć dla wielu jest on już niemal ikoną polskiej wsi, to dla samego Gienka kamera nie była czymś nowym – wcześniej pojawił się również w programie „Dżentelmeni i wieśniacy” na antenie TTV. W ostatnich miesiącach jednak widzowie zaczęli się niepokoić – co się dzieje z Gienkiem z Plutycz? Odpowiedź przyszła w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez producenta jego nowego programu.

Oficjalny komunikat produkcji o Gienku Onopiuku

ZPR Media, firma odpowiedzialna za realizację „Podróży Gienka i Jastrzębia”, opublikowała wiadomość, która zaskoczyła fanów. Letni sezon zdjęciowy dobiegł końca, a montaż materiałów do drugiego sezonu już się rozpoczął. Gienek z Plutycz i jego przyjaciel Jastrząb odwiedzili tym razem malownicze Tatry oraz Podhale.

Produkcja zdradziła, że nagrania odbyły się latem, a nowy sezon programu będzie dostępny dla widzów już tej jesieni. Odcinki zostaną wyemitowane na Fokus TV oraz udostępnione na platformie Polsat Box Go.

Ta wiadomość wzbudziła ogromne emocje wśród fanów, którzy niecierpliwie oczekują kontynuacji przygód Gienka i jego towarzysza. Zwłaszcza że pierwszy sezon – pokazujący ich wakacje nad Bałtykiem – cieszył się dużą popularnością.

Nowy sezon „Podróży Gienka i Jastrzębia” – kiedy premiera?

Premiera drugiego sezonu „Podróży Gienka i Jastrzębia” została zapowiedziana na jesień 2025 roku. Choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona, potwierdzono, że emisja będzie miała miejsce w ramówce Fokus TV oraz na platformie Polsat Box Go.

To oznacza, że fani nie będą musieli długo czekać na kolejne odcinki z życia Gienka z Plutycz. Co więcej, tym razem bohaterowie zawędrowali aż w góry – co stanowi wyraźny kontrast wobec poprzedniego sezonu.

Tatry zamiast Bałtyku – gdzie byli Gienek i Jastrząb?

Nowa lokalizacja zdjęć zaskoczyła wszystkich. Tym razem Gienek i Jastrząb zostali wysłani w Tatry i na Podhale. Malownicze krajobrazy gór i zupełnie inne warunki życia niż w rodzinnej wsi Gienka z pewnością wniosą do programu nowe emocje i wyzwania.

ZPR Media relacjonowała zakulisowe momenty z planu – zdjęcia w Tatrach miały charakter wakacyjny, ale nie zabrakło również charakterystycznych dla duetu bohaterów spontanicznych przygód i śmiesznych sytuacji. Jak Gienek poradził sobie z górskim klimatem? Czy łatwo było mu odnaleźć się z dala od swojego gospodarstwa w Plutyczach? Odpowiedzi na te pytania poznamy już jesienią.

