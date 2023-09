To była naprawdę poruszająca scena! Podczas premiery filmu "25 lat niewinności" Tomasz Komenda na scenie oświadczył się swojej partnerce , Annie Walter! Jak się okazało, niebawem spełni się też największe marzenie Komendy - pani Anna spodziewa się bowiem dziecka! Jak poinformowała para, będą mieli syna. Kim jest narzeczona Tomasza Komendy i przyszła mama jego dziecka? Niedawno opowiedziała o sobie w programie "Uwaga" w TVN. Zobacz także: Film o Tomaszu Komendzie wchodzi do kin. "25 lat niewinności" opowiada prawdziwą historię niewinnie skazanego - spędził 6540 dni w piekle Kim jest narzeczona Tomasza Komendy Losy Tomasza Komendy niesłusznie skazanego w 2004 roku na 25 lat więzienia za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny śledziła cała Polska. Po 18 latach, w połowie marca 2018 wyszedł na wolność, a w maju tego samego roku Sąd Najwyższy oczyścił Komendę z zarzutów. Sprawę śledziła również Anna Walter. Opowiedziała o tym w czerwcu, w programie "Uwaga TVN": Jak większość Polaków śledziłam jego historię. Współczułam mu tego, co go spotkało - mówiła. Pani Anna, mama dwóch synów, mająca za sobą trudny związek, szukała miłości na portalu randkowym. Tam trafiła na Tomasza. - Napisałam do niego, że fajnie go zobaczyć po tej stronie - mówi. Ale znajomość z portalu nie układała się, kontakt urywał się trzy razy. Zaiskrzyło dopiero wtedy, gdy spotkali się przypadkiem na ulicy. - Potrzebowaliśmy tego spotkania w realu, żeby było to wielkie bum - mówiła pani Anna w "Uwadze". Potwierdza to też sam Tomasz Komenda. W tym samym programie wyznał: - Pisałem z wieloma kobietami, ale z żadną nie spotkałem się w realu. Ania jest...