Edyta Górniak koncertowała jeszcze wczoraj we Wrześni - jej weekend majowy zaczął się bardzo pracowicie! Góniak przed koncertem postanowiła jednak nieco się zrelaksować i spędziła trochę czasu w Pałacu w Czerniejowie. Górniak wrzuciła zdjęcia na Instagram, na których widać jak je śniadanie na tle pięknego pałacu. Pogoda musiała bardzo dopisać Edycie, ponieważ widać, że piosenkarka była lekko ubrana, a słońce delikatnie oświetlało jej twarz. Do tego dodajcie pyszną, orzeźwiającą lemoniadę i spacer na łonie natury. Taki relaks przed pracą to sama przyjemność! Bardzo zazdrościmy Edycie!

Edyta Górniak ma bardzo pracowitą majówkę, ponieważ koncertuje, ale w wolnych chwilach...

...pozwala sobie na odrobinę relaksu!

A wy jak spędzacie majówkę?