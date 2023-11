1 z 5

Podczas premiery "Dywizjon 303", Edyta Górniak zaprezentuje swój utwór, który nagrała do tego filmu. Wszyscy z niecierpliwością czekają nie tylko na nową perełkę muzyczną, ale także na... debiut ukochanego Górniak na ściance!

Już 27 sierpnia w Warszawie odbędzie się premiera "Dywizjonu 303", do którego piosenkę pt. "Bei Mir Bistu Shein" nagrała Edyta Górniak. Czy gwiazda pojawi się na czerwonym dywanie z ukochanym Mateuszem? I co wspólnego z tym wszystkim ma Maciej Zakościelny? Znamy odpowiedź na to pytanie!

Edyta nagrała piosenkę do filmu "Dywizjon 303"