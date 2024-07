Nie żyje Gordon Kaye. Aktor zdobył dużą popularność dzięki głównej roli Rene w serialu "Allo Allo". Zmarł w wieku 75 lat, w domu opieki. Śmierć popularnego aktora potwierdził jego były menadżer. Nie jest znana dokładna przyczyna śmierci Gordon Kaye'a.

Zmarł Gordon Kaye z serialu "Allo Allo"

Gordon Kaye był brytyjskim aktorem filmowym i teatralnym. W Polsce był znany z roli Rene, właściciela kawiarni z niezwykle popularnego u nas w latach 90. serialu komediowego "Allo Allo!". Akcja serialu rozgrywała się w okupowanej przez nazistów Francji. Powstało aż dziesięć sezonów serialu.

Postać Rene przyniosła Gordonowi Kaye sławę i pieniądze. W 1986 był nominowany do Nagrody Telewizyjnej BAFTA.

Nie była to jednak jedyna rola aktora. Zagrał również w: operze mydlanej "Coronation Street", w serialach Davida Crofta: "Are You Being Served?" oraz "It Ain't Half Hot Mum" oraz innych produkcjach telewizyjnych i teatralnych. Prywatnie, był gejem, do czego przyznał się pod presją tabloidów w 1988 roku.

