Stacja TLC rozpoczęła już emisję programu „Salon sukien ślubnych Goka”, w którym znany stylista i projektant mody pomaga zwykłym Polkom w wyborze sukni ślubnej na najważniejszy dla nich dzień w życiu. To nie pierwszy polski projekt, w którym Gok Wan bierze udział. Przy okazji promocji nowego programu „Salon sukien ślubnych Goka”, udało nam się porozmawiać ze stylistą na temat sukien ślubnych, które wybierały gwiazdy - Małgorzata Rozenek-Majdan, Doda czy Meghan Markle. Co o sukni Małgosi Rozenek, którą zaprojektowała Ewa Minge, sądzi Gok Wan? Czy podoba mu się to, że gwiazda TVN nie postawiła na klasyczną, białą kreację tylko szary odcień sukni? I wreszcie - co sądzi o Radku Majdanie? Nie uwierzycie, co powiedział!

Gok Wan na planie programu „Salon sukien ślubnych Goka”