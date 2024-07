1 z 6

Krzysztof Gojdź i tajemniczy mężczyzna na jednym zdjęciu! Znany lekarz gwiazd pochwalił się na Facebooku zdjęciem z plaży, na którym pozuje z pewnym nieznajomym... Zdjęcie od razu wywołało wiele zamieszania. Czy to coming out, a może prowokacja? O co chodzi z tym tajemniczym zdjęciem? Zobaczcie je w naszej galerii i sprawdźcie, jaki ważny problem poruszył Krzysztof Gojdź!

WSZYSTKO ZNAJDZIECIE W NASZEJ GALERII!

Zobacz też: Krzysztof Gojdź o Pierwszej Damie Francji! Co sobie poprawiła? Jakie operacje przeszła?