9. edycja "Tańca z gwiazdami" wzbudza sporo kontrowersji. Prawdziwa burza wybuchła jednak po półfinale show. Gdy okazało się, że z programu tuż przed finałem odpadła Macademian Girl, która była faworytką "Tańca z gwiazdami", nie tylko jurorzy przecierali oczy ze zdumienia. Tym bardziej, że o Kryształową Kulę, obok Joanny Mazur, powalczy Gimper, który na parkiecie nie radził sobie zbyt dobrze. Niektórzy zarzucają mu, że przekupił swoich fanów, obiecując im różne benefity w zamian za głosy. Youtuber w rozmowie z party.pl postanowił skomentować całą sytuację!

Reklama

Gimper przekupił fanów? Mamy komentarz Tomasza Działowego

Gimper jeszcze przed półfinałem "Tańca z gwiazdami" publikował w sieci filmy, w których mobilizował fanów do głosowania. W zamian za to internauci, którzy zostali zablokowani na jego grupie, mieli na nowo otrzymać do niej dostęp. Niedawno w sieci pojawił się kolejny film, w którym Tomasz Działowy (bo tak naprawdę nazywa się youtuber) obiecuje jeszcze więcej profitów!

Jeżeli uda się wygrać finał, to nie tylko pojawi się tutaj overwatch z Natalią i Mariuszem, nie tylko odbanuję (odblokuję - przyp. red.) wszystkich na grupie, którzy są zbanowani. Dodatkowo wypuszczę diss na jurorów - kawałek razem z teledyskiem. Jak będziecie głosować, możecie wstawić na Instagram zdjęcie oznaczone hasztagiem "murem za Gimpurem" pokazujące jak głosujecie. Wykupię billboard gdzieś w Warszawie, który będzie mozaiką tych zdjęć - proponuje Gimper.

Zobacz także: Gimper chce przekupić swoich fanów i wygrać "Taniec z gwiazdami"? Zaskakujące nagranie w sieci!

Czy to nie próba przekupienia fanów? Zapytaliśmy o to samego Gimpera.

Regulamin nie zabrania zachęcać swoich fanów do głosowania. Inni uczestnicy oferowali możliwość odwiedzin na treningu i wysyłali kartki z autografami swoim fanom w zamian za oddane głosy. Każdy mobilizuje swoich ludzi do głosowania w sposób, który myśli, że zadziała

Za każdy odcinek, do którego przechodzę bardziej wsparciem widzów niż umiejętnościami tanecznymi, otrzymuję pieniądze. Jest dla mnie naturalnym ludzkim odruchem zrobienie czegoś fajnego dla fanów w ramach podziękowania za wsparcie

Chodzi mi o to, że jak dzięki im wsparciu mam jakieś benefity (pieniężne), to czuję się zobligowany jakoś za to odwdzięczyć

- tłumaczy nam Gimper.

Co sądzicie o takim zachowaniu? Myślicie, że Gimperowi faktycznie uda się wygrać "Taniec z gwiazdami"?

East News

Trzymacie za niego kciuki?

East News