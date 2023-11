Półfinał 9. edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudził ogromne emocje. Wszystko za sprawą zaskakującej decyzji widzów. Okazało się bowiem, że do finału przeszła Joanna Mazur oraz... Gimper! Faworytka show, Macademian Girl, dostała mniej głosów niż znany youtuber. Nie tylko jury było w szoku. Internauci również nie kryli swojego zdziwienia. Niektórzy twierdzą nawet, że Gimper przekupił swoich fanów.

Teraz historia się powtarza. Na kanale Tomasza Działowego (bo tak naprawdę nazywa się celebryta) pojawiło się nowe nagranie. Gimper oferuje w nim swoim fanom kuszące rzeczy w zamian za ich głosy...

Gimper przekupił swoich fanów, aby głosowali na niego w "Tańcu z gwiazdami"?

Po ogłoszeniu finalistów "Tańca z gwiazdami" w sieci wybuchła burza. Internauci dyskutowali na temat Gimpera i jego zaskakującego triumfu w półfinale. Przypomnijmy, że znany youtuber nie za dobrze radził sobie na parkiecie. Podczas ostatniego odcinka jurorzy nie szczędzili mu gorzkich słów. Wszyscy otwarcie mówili, że Gimper nie zasłużył na wejście do finału. Stało się jednak inaczej. To właśnie on, obok Joanny Mazur, zaprezentuje się w ostatnim odcinku show.

Internauci twierdzą, że Tomasz Działowy dostał tak dużo głosów, ponieważ przekupił fanów! Youtuber proponował im bowiem, że w zamian za wysłanie sms-a, on będzie odblokowywał osoby, które zablokował na swoim forum.

Gimper nie przejął się chyba tymi zarzutami. Youtuber nagrał kolejny film, w którym znowu złożył swoim fanom intratną propozycję.

Wiem, że nie jestem w czołówce, nie jestem faworytem w tym finale, ale czuję, że jest megaduża szansa, żeby zrobić coś dużego. Biorąc pod uwagę, że w finale liczą się tylko wasze głosy, chciałbym o to zawalczyć. Będziemy robić wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale potrzebuję do tego waszego wsparcia, żebyście nam pomogli (...). Jeżeli uda się wygrać finał, to nie tylko pojawi się tutaj overwatch z Natalią i Mariuszem, nie tylko odbanuję (odblokuję - przyp. red.) wszystkich na grupie, którzy są zbanowani. Dodatkowo wypuszczę diss na jurorów - kawałek razem z teledyskiem. Jak będziecie głosować, możecie wstawić na Instagram zdjęcie oznaczone hasztagiem "murem za Gimpurem" pokazujące jak głosujecie. Wykupię billboard gdzieś w Warszawie, który będzie mozaiką tych zdjęć - proponuje Gimper.

Jak myślicie, czy uda mu się przekonać widzów i faktycznie wygra "Taniec z gwiazdami"?

Na parkiecie Gimper nie radził sobie zbyt dobrze, ale jest w finale show!

